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ANALİZ - Güney Amerika'da sömürü düzeni nasıl başladı? Evanjelistlerin Güney Amerika’da planı ne? Evanjelistler kimler? ABD’yi nasıl ele geçirdiler? |Video

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Giriş: 05.07.2020 11:26
Güncelleme:05.07.2020 11:35
Bir taraftan uyuşturucu kartelleri ile devletlerin mücadelesi, diğer bir taraftan her gün artan siyasi belirsizlikler... Güney Amerika başta petrol olmak üzere, yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin coğrafyası... Ama Güney Amerika ülkeleri sahip olduğu zengin yeraltı kaynaklarını etkin şekilde kullanamıyor... Arap baharındaki senaryo şimdi Güney Amerika'da sahneleniyor. Güney Amerika'daki bu kargaşanın nedeni ne? Evanjelizmin etkisi ne? Güney Amerika'da sömürü düzeni nasıl başladı? Evanjelistlerin Güney Amerika’da planı ne? Ülke liderlerine neden darbe yapıldı? Evanjelistler kimler? ABD’yi nasıl ele geçirdiler? Evanjelist politikada FETÖ izi ne? Detaylar analiz haberimizde...

Bir taraftan uyuşturucu kartelleri ile devletlerin mücadelesi, diğer bir taraftan her gün artan siyasi belirsizlikler... Güney Amerika başta petrol olmak üzere, yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin coğrafyası... Ama Güney Amerika ülkeleri sahip olduğu zengin yeraltı kaynaklarını etkin şekilde kullanamıyor... Arap baharındaki senaryo şimdi Güney Amerika'da sahneleniyor. Güney Amerika'daki bu kargaşanın nedeni ne? Evanjelizmin etkisi ne? Güney Amerika'da sömürü düzeni nasıl başladı? Evanjelistlerin Güney Amerika'da planı ne? Ülke liderlerine neden darbe yapıldı? Evanjelistler kimler? ABD'yi nasıl ele geçirdiler? Evanjelist politikada FETÖ izi ne? Detaylar analiz haberimizde...

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