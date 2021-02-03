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ANALİZ - Afyonkarahisar depreminin yıl dönümü! Facianın üzerinden 19 yıl geçti
3 Şubat 2002.... Afyonkarahisar güne büyük bir depremle uyandı. 43 kişi hayatını kaybetti, onlarca bina yerle bir oldu. Bugün acı depremin yıl dönümü. İşte o yıllarda yaşananlar analiz haberimizde... 3 Şubat 2002.... Afyonkarahisar güne büyük bir depremle uyandı. 43 kişi hayatını kaybetti, onlarca bina yerle bir oldu. Bugün acı depremin yıl dönümü. İşte o yıllarda yaşananlar analiz haberimizde...