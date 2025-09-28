Anadolu’nun kalbinde tarihi hazine! Dünyanın merkezi: Sivrihisar

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi birçok tarihi hazineye ev sahipliği yapıyor. Nasreddin Hoca'nın doğduğu topraklarda, asırlar öncesinden günümüze uzanan izler ziyaretçilerini mest ediyor. Dizilere konu olan Sivrihisar ilçesi Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlarken, gelenler ise geçmişin izlerinde unutulmaz bir yolculuk yapıyor.

