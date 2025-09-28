28 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Anadolu’nun kalbinde tarihi hazine! Dünyanın merkezi: Sivrihisar
Anadolu’nun kalbinde tarihi hazine! Dünyanın merkezi: Sivrihisar

Anadolu’nun kalbinde tarihi hazine! Dünyanın merkezi: Sivrihisar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2025 11:56
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi birçok tarihi hazineye ev sahipliği yapıyor. Nasreddin Hoca'nın doğduğu topraklarda, asırlar öncesinden günümüze uzanan izler ziyaretçilerini mest ediyor. Dizilere konu olan Sivrihisar ilçesi Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi ağırlarken, gelenler ise geçmişin izlerinde unutulmaz bir yolculuk yapıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anadolu’nun kalbinde tarihi hazine! Dünyanın merkezi: Sivrihisar
Kütahya Valisi Musa Işın A Haber’de
Kütahya Valisi Musa Işın A Haber’de
Simav Belediye Başkanı A Haber’de
Simav Belediye Başkanı A Haber'de
Polis iplik rulolarının içine zulalanmış uyuşturucuyu ele geçirdi
Polis iplik rulolarının içine zulalanmış uyuşturucuyu ele geçirdi
Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem
Kütahya Simav’da 5,4’lük deprem
Türk aktivist Samed Turan A Haber’de
Türk aktivist Samed Turan A Haber'de
Yumurta hırsızı bu kez tavukları telef etti
Yumurta hırsızı bu kez tavukları telef etti
Fatih surlarında yüzyıllık bostan geleneği
Fatih surlarında yüzyıllık bostan geleneği
Beyaz et sektöründe 13 firmaya rekor ceza
Beyaz et sektöründe 13 firmaya rekor ceza
Babaanne ve torunu yangında hayatını kaybetti
Babaanne ve torunu yangında hayatını kaybetti
Gölde su çekildi! Kayık mezarlığına döndü
Gölde su çekildi! Kayık mezarlığına döndü
Hindistan’da miting alanında izdiham! Onlarca ölü
Hindistan’da miting alanında izdiham! Onlarca ölü
Kahramanmaraş’tan 54 ülkeye balık ihracatı
Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı
Daha Fazla Video Göster