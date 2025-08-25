25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Anadolu’nun aslanı kangal: Eş seçiminde kurtlar gibi titiz!
Anadolu’nun aslanı kangal: Eş seçiminde kurtlar gibi titiz!

Anadolu’nun aslanı kangal: Eş seçiminde kurtlar gibi titiz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 13:21
Sivas’ın simgesi Kangal köpekleri, yalnızca güç ve cesaretiyle değil, eş seçimindeki titizlikleriyle de dikkat çekiyor. Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangalların neslin saflığını korumak için kilometrelerce uzaktaki doğru eşleri bile bulduğunu söyledi. Dişi kangallar, baskın erkeği seçerken kardeşleri veya melezlerle asla çiftleşmiyor. Kangal köpekleri, karakterleri ve sadakatleriyle hem evde hem doğada benzersiz bir koruyucu rol üstleniyor. Irkın devamlılığını güvence altına alan bu titiz davranış, kangalları diğer köpeklerden tamamen ayırıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anadolu’nun aslanı kangal: Eş seçiminde kurtlar gibi titiz!
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Bodrum’a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Bodrum'a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Türk polisinden kaçılmaz demişti…
"Türk polisinden kaçılmaz" demişti…
12 yaşındaki Miraç’tan örnek hareket!
12 yaşındaki Miraç’tan örnek hareket!
Anadolu’nun aslanı kangal!
Anadolu’nun aslanı kangal!
Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi!
Samsun’da hafriyat kamyonu devrildi!
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Bursa’da su krizi alarmı: Çınarcık Barajı bypass hattı erken devrede!
Elazığ’da dağ keçileri piknik alanlarına indi
Elazığ'da dağ keçileri piknik alanlarına indi
Daha Fazla Video Göster