Anadolu’nun aslanı kangal: Eş seçiminde kurtlar gibi titiz!

Sivas’ın simgesi Kangal köpekleri, yalnızca güç ve cesaretiyle değil, eş seçimindeki titizlikleriyle de dikkat çekiyor. Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangalların neslin saflığını korumak için kilometrelerce uzaktaki doğru eşleri bile bulduğunu söyledi. Dişi kangallar, baskın erkeği seçerken kardeşleri veya melezlerle asla çiftleşmiyor. Kangal köpekleri, karakterleri ve sadakatleriyle hem evde hem doğada benzersiz bir koruyucu rol üstleniyor. Irkın devamlılığını güvence altına alan bu titiz davranış, kangalları diğer köpeklerden tamamen ayırıyor.

