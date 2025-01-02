Anadolu’dan kış manzaraları! Kimine zorluk kimine eğlence

Kar ve soğuk hava; kimi zaman eğlenceye. Kimi zaman da çileye dönüştü. İlk görüntünün adresi, Erzurum Aşkale. İlçede termometreler eksi 25'i gördü. Ağaçlar ve göletler buz tuttu. Ağrı'da da benzer manzara hakimdi. Eksi 15'i gören kentte Murat Nehri'nin bir kısmı dondu. Burası ise Hakkari Şemdinli. Tekeli, Gedik ve Fidan tepesi üs bölgelerinde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Kar Gümüşhane'de de eğlenceye dönüştü. Vatandaş keyfini çıkardı.

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