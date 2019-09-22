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22.09.2019
Anadolu'daki bakkala devlet koruması geliyor |Video
Hükümet, Anadolu'da milyonlarca kişinin ekmek kapısı olan bakkalları büyük ve zincir mağazalara karşı korumaya alıyor. Büyük zincir marketler karşısında zorlanan küçük esnaf tedarik ve dağıtım kooperatifleri kanalıyla dükkanlarına malzeme tedarik edebilecek. İşte detaylar...
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