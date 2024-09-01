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Anadolu'da sebze üretimi

Anadolu'da sebze üretimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 17:02
Erzurum'da sebze hasatı devam ediyor. A Haber muhabiri Esra Arpa detayları aktardı.
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