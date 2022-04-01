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Anadolu’da Ramazan heyecanı! Aksaray’da Ramazan yardımları 2 katına çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 12:08
Anadolu’da Ramazan bir başka güzel yaşanıyor. Eski Ramazan kültürünün yaşatıldığı bir ilde Aksaray. Peki Aksaray’da Ramazan için ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Aksaray’da Ramazan nasıl geçecek? Bu soruların cevaplarını A Haber muhabiri İbrahim Doğan’ın konuğu olan Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer verdi. Başkan Dinçer, “Tüm İslam alemi olarak Ramazan’a ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan ayı yardımlaşmanın ve paylaşmanın zirve yaptığı bir dönem. Bu bağlamda biz de Aksaray Belediyesi olarak yapmış olduğumuz yardımları nitelik ve nicelik olarak tam iki katına çıkardık. Sıcak yemek yardımlarını iki katına çıkardık. Gıda kolisi yardımları yapacağız. Vatandaşlarımızla toplu iftar programları yapacağız.” ifadelerini kullandı.
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