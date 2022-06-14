14 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Anadolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı | İşte Kurbanlık fiyatları
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban fiyatları belli oldu. Bu yıl küçükbaş 68 liradan büyükbaş ise 65 liradan satılıyor. Besici kurban satışlarının Bu yıl erken başladığını söyledi. Ağırlığı 1 tonu geçen Tosunlar ve küçükbaş hayvanları göstererek Kurbanlık fiyatlarını anlatabiliriz dedi. Ayrıntıları Adana’da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.