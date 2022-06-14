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Anadolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı | İşte Kurbanlık fiyatları

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2022 16:43
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban fiyatları belli oldu. Bu yıl küçükbaş 68 liradan büyükbaş ise 65 liradan satılıyor. Besici kurban satışlarının Bu yıl erken başladığını söyledi. Ağırlığı 1 tonu geçen Tosunlar ve küçükbaş hayvanları göstererek Kurbanlık fiyatlarını anlatabiliriz dedi. Ayrıntıları Adana’da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Anadolu’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı | İşte Kurbanlık fiyatları
Anadolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı | İşte Kurbanlık fiyatları
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