Anadolu’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı | İşte Kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban fiyatları belli oldu. Bu yıl küçükbaş 68 liradan büyükbaş ise 65 liradan satılıyor. Besici kurban satışlarının Bu yıl erken başladığını söyledi. Ağırlığı 1 tonu geçen Tosunlar ve küçükbaş hayvanları göstererek Kurbanlık fiyatlarını anlatabiliriz dedi. Ayrıntıları Adana’da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.