Anadolu’da kar ve soğuk hava! Doğu Anadolu’da Sibirya soğukları

Hem Doğu'nun hem de Batı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kars ve Ardahan'da termometreler eksileri gördü. Kastamonu ve Kocaeli'ye ise kar yağdı.

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