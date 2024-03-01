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Anadolu’da kar ve soğuk hava! Ardahan -23 dereceyi gördü

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 14:22
Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. A Haber yurdun çeşitli noktalarından dikkat çeken görüntüleri ekrana getirdi.
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