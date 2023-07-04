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Anadolu’da 20 milyon yıllık keşif

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Giriş: 04.07.2023 19:14
Birçok kavime ev sahipliği yapan Anadolu topraklarındaki yaşam izlerine bir yenisi daha eklendi. Muş'ta 20 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Anadolu'nun son sıcak denizine ait olduğu tahmin edilen fosillerin incelenmek için paleontologlara gönderileceği açıklandı.
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