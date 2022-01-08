08 Ocak 2022, Cumartesi
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Anadolu topraklarında yoğrulmuş bir ressam
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ertan Tuna'nın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.