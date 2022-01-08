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Anadolu topraklarında yoğrulmuş bir ressam

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Giriş: 08.01.2022 18:21
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ertan Tuna'nın görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.
Anadolu topraklarında yoğrulmuş bir ressam
Anadolu topraklarında yoğrulmuş bir ressam
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