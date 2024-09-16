16 Eylül 2024, Pazartesi
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Anadolu Otoyolu'nda TIR devrildi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan etilen glikol yüklü tanker devrildi. Meydana gelen kaza sonrasında kilometrelerce oluşan araç kuyruğu, devrilen aracın yoldan kaldırması ile birlikte normal seyrine döndü.