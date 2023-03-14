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Anadolu Otoyolu'nda TIR alev topuna döndü

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Giriş: 14.03.2023 00:56
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde tır alev topuna döndü. Tırdan yükselen alevler otoyol kenarındaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi.
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