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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kaza: Polisin miniğe şefkati duygulandırdı

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Giriş: 11.07.2022 19:23
Güncelleme:11.07.2022 19:24
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 2 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında üçü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Polisin, kazayı yarasız atlatan ve hiçbir şeyden habersiz bir halde otomobillerden savrulan parçalarla oyun oynayan iki yaşlarındaki bir kız çocuğuna sevgi göstererek ilgilenmesi de gözlerden kaçmadı.
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