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Anadolu kadınını tuvale taşıdı

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Giriş: 10.05.2022 22:31
71 eserin bulunduğu 'Benim Gözümden Bizim Coğrafyamız' sergisinin açılışında açıklamalarda bulunan Ressam Kamuran Kardaş, "Buraya gelen insanlar portrelerin gözlerine baksınlar" diye konuştu.
Anadolu kadınını tuvale taşıdı
Anadolu kadınını tuvale taşıdı
71 eserle Anadolu kadınını tuvale taşıdı
71 eserle Anadolu kadınını tuvale taşıdı
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