Anadolu Diyarı Taşköprü’ye konuk oldu! Tarih kokan sokaklar

Anadolu Diyarı bu hafta Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehrin tarihini, doğal güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve Mustafa İnan'ın izlemleri…

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