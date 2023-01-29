Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde

Anadolu Diyarı bu hafta yine renkli bir ilçeye konuk oldu. A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla'nın Yatağan ilçesini sizler için adım adım gezdi. İşte tarihten doğaya, üretimden unutulan mesleklere kadar uzanan o renkli görüntüler...

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