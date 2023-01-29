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Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde

A Haber
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Giriş: 29.01.2023 12:05
Anadolu Diyarı bu hafta yine renkli bir ilçeye konuk oldu. A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla'nın Yatağan ilçesini sizler için adım adım gezdi. İşte tarihten doğaya, üretimden unutulan mesleklere kadar uzanan o renkli görüntüler...
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Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde
Anadolu Diyarı Muğla’nın Yatağan ilçesinde
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