Anadolu Diyarı Kayseri’nin Talas ilçesinde

Diyar diyar gezmeye, ülkemizin bütün güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz. "Anadolu Diyarı"nın şimdi ki durağı ise Kayseri'nin Talas ilçesi. Ekibimiz şehrin tarihi yapısını, yörsel lezzetlerini ve daha fazlasını sizler için görüntüledi.