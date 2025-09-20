Anadolu Diyarı gül ve lavanta diyarı Keçiborlu’da

Türkiye’yi adım adım gezerek ülkemizin güzelliklerini ekrana taşıyan Anadolu Diyarı ekibi bu hafta Isparta'nın Keçiborlu ilçesine konuk oldu. İşte gül ve lavanta diyarı Keçiborlu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN