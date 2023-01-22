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Anadolu Diyarı Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde

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Giriş: 22.01.2023 11:02
Anadolu Diyarı bu hafta, Eskişehir'in Günyüzü ilçesine konuk oldu. İşte Anadolu kültürünün hala yaşatıldığı Günyüzü ilçesinden renkli görüntüler...
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Anadolu Diyarı Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde
Anadolu Diyarı Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde
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