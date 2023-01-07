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Anadolu diyarı Erzurum'un Uzundere ilçesinde

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Giriş: 07.01.2023 13:50
Hayran bırakan görüntüsüyle Türkiye’nin en büyük şelalesi… Tadı dillere destan yöresel lezzetler, yamaç paraşütüyle, heyecanlı Zipline parkurlarıyla ekstrem sporların vazgeçilmez adresi. Anadolu Diyar’ının bu haftaki konusu Erzurum’un güzel ilçelerinden biri; Uzundere
Anadolu diyarı Erzurum’un Uzundere ilçesinde
Anadolu diyarı Erzurum'un Uzundere ilçesinde
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