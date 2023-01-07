Anadolu diyarı Erzurum’un Uzundere ilçesinde

Hayran bırakan görüntüsüyle Türkiye’nin en büyük şelalesi… Tadı dillere destan yöresel lezzetler, yamaç paraşütüyle, heyecanlı Zipline parkurlarıyla ekstrem sporların vazgeçilmez adresi. Anadolu Diyar’ının bu haftaki konusu Erzurum’un güzel ilçelerinden biri; Uzundere