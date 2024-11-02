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Anadolu Diyarı Elazığ’da! Mimari yapısıyla tarihi dokuya sahip

Anadolu Diyarı Elazığ’da! Mimari yapısıyla tarihi dokuya sahip

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 14:11
A Haber ekipleri yurdu adım adım gezmeye güzellikleri keşfetmeye devam ediyor. Anadolu Diyarı bu hafta Elazığ'a konuk oldu. Ekibimiz bölgenin tarihini gelenek ve göreneklerini yöresel lezzetlerini izleyicileri için görüntüledi.
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