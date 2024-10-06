Anadolu Diyarı ekibi sakin şehir Perşembe’de

Türkiye'nin Karadeniz kıyısında fırtınalı denizlerle sakin doğanın buluştuğu bir yer var. O yer Perşembe. Sakin şehir bu küçük ilçe; doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleri ve kendine has lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Anadolu Diyarı ekibi bu hafta sizler için her köşesinde ayrı bir hikaye barındıran Perşembe'yi ekranlara taşıdı...

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