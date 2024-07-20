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'Anadolu Diyarı' ekibi Bayburt'ta

'Anadolu Diyarı' ekibi Bayburt'ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 15:35
Anadolu diyarı ekibi bu hafta Karadeniz'in incisi Bayburt'a konuk oldu. Şehrin tüm güzelliklerini sizler için görüntüledi. Gelin şimdi A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlemlerine tanıklık edelim.
’Anadolu Diyarı’ ekibi Bayburt’ta
'Anadolu Diyarı' ekibi Bayburt'ta
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