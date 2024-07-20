’Anadolu Diyarı’ ekibi Bayburt’ta

Anadolu diyarı ekibi bu hafta Karadeniz'in incisi Bayburt'a konuk oldu. Şehrin tüm güzelliklerini sizler için görüntüledi. Gelin şimdi A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlemlerine tanıklık edelim.