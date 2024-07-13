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Anadolu Diyarı Datça ve Marmaris’te!! Turizm cennetinin tarihi taş evleri

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 13.07.2024 16:01
Anadolu diyarı bu hafta Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerindeydi. Doğal güzellikler, tarihi mekanlar karış karış gezildi. Yöresel lezzetlerinde de tadına bakıldı...
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