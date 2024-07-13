Anadolu Diyarı Datça ve Marmaris’te!! Turizm cennetinin tarihi taş evleri

Anadolu diyarı bu hafta Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerindeydi. Doğal güzellikler, tarihi mekanlar karış karış gezildi. Yöresel lezzetlerinde de tadına bakıldı...

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