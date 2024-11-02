Anadolu Diyarı Çanakkale’nin Adatepe Köyü’nde! Tarih ile doğanın buluştuğu yer

A Haber ekipler yurdu adım adım gezmeye güzellikleri keşfetmeye devam ediyor. Anadolu Diyarı bu hafta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Adatepe Köyü'ne konuk oldu. Ekibimiz bölgenin tarihini gelenek ve göreneklerini yöresel lezzetlerini sizler için görüntüledi.

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