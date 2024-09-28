Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da! Büyüleyen manzaralar

A Haberi ekibi bu hafta Sakarya'daydı. Muhabirimiz Mehmet Karataş, tarihi ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Sakarya'da izleyicilerimizi keyifli bir tura çıkardı.

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