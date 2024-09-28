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Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da! Büyüleyen manzaralar

Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da! Büyüleyen manzaralar

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 11:11
A Haberi ekibi bu hafta Sakarya'daydı. Muhabirimiz Mehmet Karataş, tarihi ve doğal güzellikleri ile büyüleyen Sakarya'da izleyicilerimizi keyifli bir tura çıkardı.
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Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da!
Anadolu Diyarı bu hafta Sakarya’da!
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