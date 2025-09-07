Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da

Adana'nın eşsiz doğasıyla öne çıkan ilçelerinden biri olan Aladağ bu kez Anadolu Diyarı ekibine kapılarını araladı. Toros dağlarının eteklerinde yemyeşil ormanların ve berrak suların arasında konumlanan Aladağ, sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Anadolu Diyarı ekibi, yöre insanının sıcak misafirperverliğiyle karşılanırken, ilçenin tarihini, geleneklerini ve gündelik yaşamını yerinde gözlemledi.

