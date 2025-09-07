07 Eylül 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da
Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da

Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2025 11:09
Adana'nın eşsiz doğasıyla öne çıkan ilçelerinden biri olan Aladağ bu kez Anadolu Diyarı ekibine kapılarını araladı. Toros dağlarının eteklerinde yemyeşil ormanların ve berrak suların arasında konumlanan Aladağ, sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Anadolu Diyarı ekibi, yöre insanının sıcak misafirperverliğiyle karşılanırken, ilçenin tarihini, geleneklerini ve gündelik yaşamını yerinde gözlemledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da
Düğün yemeği zehir oldu!
Düğün yemeği zehir oldu!
Abant’ta sonbahar renkleri
Abant'ta sonbahar renkleri
Kedi ile tilki birlikte oynadı
Kedi ile tilki birlikte oynadı
Anadolu Diyarı Ezine’de
Anadolu Diyarı Ezine’de
Başkan Erdoğan’a hediye edildi
Başkan Erdoğan’a hediye edildi
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
KPSS maratonu başladı
KPSS maratonu başladı
Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul
Gazze’den umut sesi: Rola Dalloul
Çayönü Tepesi’nde 9 bin 500 yıllık kamusal yapı bulundu
Çayönü Tepesi'nde 9 bin 500 yıllık kamusal yapı bulundu
Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da
Anadolu Diyarı Adana Aladağ’da
Türkiye’nin sağlıkta altın çağı
Türkiye’nin sağlıkta altın çağı
Ayı cenazeye ulaşamadan kaçtı
Ayı cenazeye ulaşamadan kaçtı
Daha Fazla Video Göster