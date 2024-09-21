Anadolu Diyar Kayseri Melikgazi’de! Tarih kokan şehir

Anadolu Diyarı bu hafta Kayseri'nin Melikgazi ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehrin tarihini, doğal güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi. İşte A Haber ekibinden Yağmur Aksu'nun izlemleri…

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