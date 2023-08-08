08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ana isale hattı bomba gibi patladı! Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı

Ana isale hattı bomba gibi patladı! Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 21:36
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bomba gibi patlayan ana isale hattı, yoldan geçen motosikletli ve köpeğini metrelerce havaya fırlattı. Sürücü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaşırken, motosiklet ise hasar aldı.
Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı
Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı
Perseid meteor yağmuru nedir?
Perseid meteor yağmuru nedir?
Gündemi sarsan UFO iddiası: 27 günde...
Gündemi sarsan UFO iddiası: 27 günde...
Gençler için yeni teşvik paketi
Gençler için yeni teşvik paketi
Kadıköy’de olaylı gece!
Kadıköy'de olaylı gece!
Market deposunda yangın
Market deposunda yangın
Gelin arabasının önünü kesene ceza mı?
Gelin arabasının önünü kesene ceza mı?
Üzücü görüntü: Aracımızla girdik
Üzücü görüntü: Aracımızla girdik
2023 fındık alım fiyatı belli oldu
2023 fındık alım fiyatı belli oldu
Muğla’da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Yararlarını duyan ona süper meyve diyor!
Yararlarını duyan ona süper meyve diyor!
Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?
Öğrenci ve tam bilet fiyatları ne kadar oldu?
Daha Fazla Video Göster