Amca Salim Güran planlı olarak hedef şaşırttı

Narin'in ölümüyle ilgili en dikkat çeken sorulardan biri de şuydu. Küçük kızın cansız bedeni bu kadar küçük bir alanın içindeyken bulunması neden bu kadar uzun sürdü? Soruşturma derinleştikçe bu soru da yanıt bulmaya başladı. Sürecin bu kadar uzamasının başrolünde de yine aile üyeleri var. İfadelerinden anlaşılıyor ki planlı bir şekilde hedef şaşırtılmış. Onları yönlendiren isim de yine aynı; amca Salim Güran.

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