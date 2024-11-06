06 Kasım 2024, Çarşamba
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Amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti

Amca çocuklarının silahlı kavgası kanlı bitti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 09:30
Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
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