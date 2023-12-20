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Ambulansla uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli tutuklandı

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Giriş: 20.12.2023 15:21
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat birimlerince yapılan ortak çalışma sonucunda Balıkesir şehir merkezinde uygulama noktasında durdurulan ambulansta uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda dedektör köpeği Dangal özel bir firmaya ait ambulansta yaptığı aramada 9 kilo 14 gram skunkun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y, O.A ve C.E çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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