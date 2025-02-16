Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!

Batman'ın Sason ilçesi Keçiler köyü Çukurca mezrasında H.Ç. (27), mutfakta düşüp yaralanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Hastayı almak için yola çıkan ambulans, Örenağıl köyünde 1 metreyi aşan kara saplandı. Sağlık görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen iş makinesi mezraya gidip hastayı alarak ambulansın olduğu bölgeye getirdi. Ambulans da saplandığı yerden çıkarıldı. Burada sağlık görevlilerine teslim edilen yaralı kadın, 7 saatin sonunda hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı. H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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