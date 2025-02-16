16 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!

Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2025 21:53
Batman'ın Sason ilçesi Keçiler köyü Çukurca mezrasında H.Ç. (27), mutfakta düşüp yaralanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Hastayı almak için yola çıkan ambulans, Örenağıl köyünde 1 metreyi aşan kara saplandı. Sağlık görevlilerinin haber vermesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen iş makinesi mezraya gidip hastayı alarak ambulansın olduğu bölgeye getirdi. Ambulans da saplandığı yerden çıkarıldı. Burada sağlık görevlilerine teslim edilen yaralı kadın, 7 saatin sonunda hastaneye ulaştırılarak tedaviye alındı. H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Ambulans kara saplandı hastayı iş makinesi aldı!
Malatya’da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Malatya'da zincirleme kazalarda 8 araç birbirine girdi!
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe’ye ağladı!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe'ye ağladı!
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster