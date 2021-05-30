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Ambulans helikopter 4 günlük bebek için havalandı

İHA
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Giriş: 30.05.2021 18:34
Güncelleme:30.05.2021 18:40
Samsun'da ambulans helikopter solunup sıkıntısı çeken 4 günlük bebek için havalanarak kaldırıldığı hastaneden başka bir hastaneye nakletti.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde 4 gün önce dünyaya gelen Adem K. adlı bebek, solunup sıkıntısı çekerek Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevkine karar verilen bebek için ambulans helikopter talep edildi.

Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek kuvöz içindeki Adem K.'yi alıp Samsun'a getirdi.

Helikopter pistinde kara ambulansının kuvözüne nakledilen bebek tedavisi için Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

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Ambulans helikopter Adem bebek için havalandı
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