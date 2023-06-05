Amasya’yı sel vurdu: 1 ölü 1 kayıp

Son dakika haberleri… Karadeniz’de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Kastamonu, Samsun ve Amasya'da yağışlar sonrası sel oldu. Amasya’da otomobille sele kapılan Murat Ekşi’nin cansız bedeni bulundu. Ekipler Zilal Şahin’i arama çalışmalarını sürdürüyor. Amasya'daki son durumu A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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