05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Amasya’yı sel vurdu: 1 ölü 1 kayıp

Amasya’yı sel vurdu: 1 ölü 1 kayıp

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2023 13:41
Son dakika haberleri… Karadeniz’de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Kastamonu, Samsun ve Amasya'da yağışlar sonrası sel oldu. Amasya’da otomobille sele kapılan Murat Ekşi’nin cansız bedeni bulundu. Ekipler Zilal Şahin’i arama çalışmalarını sürdürüyor. Amasya'daki son durumu A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Amasya’yı selden acı haber!
Amasya’yı selden acı haber!
Dere suları yükseldi! Kırmızı alarm
Dere suları yükseldi! Kırmızı alarm
Emine Erdoğan’dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı
Düğün konvoyuna dehşeti yaşattılar!
Düğün konvoyuna dehşeti yaşattılar!
Yine İETT yine kaza! Kafa kafaya çarpıştı
Yine İETT yine kaza! Kafa kafaya çarpıştı
Sel tehlikesi! Evleri boşaltın uyarısı
Sel tehlikesi! "Evleri boşaltın" uyarısı
Mehmet Barlas’ın kabri başında ilahi okundu
Mehmet Barlas'ın kabri başında ilahi okundu
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
Öğrencinin imdadına trafik polisleri yetişti
İETT şoförü üfleyerek söndürmeye çalıştı
İETT şoförü üfleyerek söndürmeye çalıştı
İçki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular
İçki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular
Ankara’da feci kaza 3 ölü, 4 yaralı
Ankara'da feci kaza 3 ölü, 4 yaralı
Sürü halinde ortaya çıktılar
Sürü halinde ortaya çıktılar
Daha Fazla Video Göster