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Amasya’da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı!

Amasya’da yolcu otobüsü yayaya böyle çarptı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 23:06
Amasya’da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Yadigar Öksüz, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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