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Amasya'da un yüklü TIR devrildi! Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi

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Giriş: 07.08.2023 23:13
Amasya’da devrilen un yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Genç sürücünün çalan telefonunu açan polis, acı haberi sürücünün babasına söyleyemedi.
Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi
Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi
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