Amasya'da tek katlı ev yandı
Amasya’da tek katlı ev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 15.11.2025 16:37
Güncelleme:15.11.2025 16:38
Amasya’nın Kaleköy ilçesinde saat 13.00 sıralarında Mehmet Aslan’a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
