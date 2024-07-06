Amasya'da sürüye yıldırım isabet etti, 76 küçükbaş hayvan telef oldu

Amasya'da koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 76 küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü çobanı ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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