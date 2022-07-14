Amasya’da sünnet düğününde kalbine kurşun isabet eden genç kız öldü

Amasya'da, merkeze bağlı Tatar Köyü’nde düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcılar silahla havaya ateş açtı. İddiaya göre, havaya ateş açanlardan Selahattin A. tutukluk yapan tabancasıyla uğraşmaya başladı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Beste Koçak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

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