Amasya’da otobüs faciası! A Haber olay yerinde

Sabah saatlerinde Türkiye’yi hüzne boğan acı bir haber geldi. İzmir’den Tokat’a giden otobüs Amasya’nın Merzifon ilçesine 5 kilometre kala kaza yaptı. Yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Olay yerine giden A Haber muhabiri Murat Onur son durumu aktardı.

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