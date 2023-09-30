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Amasya’da otobüs faciası! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 10:33
Sabah saatlerinde Türkiye’yi hüzne boğan acı bir haber geldi. İzmir’den Tokat’a giden otobüs Amasya’nın Merzifon ilçesine 5 kilometre kala kaza yaptı. Yaşanan kazada 6 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Olay yerine giden A Haber muhabiri Murat Onur son durumu aktardı.
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