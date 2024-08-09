09 Ağustos 2024, Cuma
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Amasya'da köylü vatandaşı tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları kuyumcuda yakalandı
Amasya'da kendilerini ‘istihbaratçı asker' olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen çiftçi Semiha Çetin, köyünde kiraz satışından biriktirdikleri altınlarını kaptırdı. Amasya polisi, peşine düştükleri iki dolandırıcıyı şehirden kaçmadan önce gittikleri kuyumcuda altınları bozdurmaya çalışırken yakaladı.