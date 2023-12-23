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Amasya'da hayvan hastanesi kuruldu! Röntgen-ultrason cihazı- ameliyathane…

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 16:56
Amasya'da can dostlar için hayvan hastanesi kuruldu. İçinde röntgen ve ultrason cihazı, ameliyathane, karantina odası var. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur anlattı.
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