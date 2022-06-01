Amasya’da bir evden çıkan çöp sayısı şoke etti! Kokusu bütün mahalleyi sarmış

Amasya’da bir evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içinde çöp yığınıyla karşılaştı. Yapılan çalışma sonucu evden 2 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerle dolu evden ayrıca 5 bin 133 lira da para bulundu.