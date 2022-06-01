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Amasya’da bir evden çıkan çöp sayısı şoke etti! Kokusu bütün mahalleyi sarmış

DHA
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Giriş: 01.06.2022 14:11
Amasya’da bir evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evin içinde çöp yığınıyla karşılaştı. Yapılan çalışma sonucu evden 2 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerle dolu evden ayrıca 5 bin 133 lira da para bulundu.
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