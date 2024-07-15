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Amasya’da alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı

İHA
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Giriş: 15.07.2024 17:28
Amasya’da polis tarafından durdurulan alüminyum ham maddesi yüklü tırdan Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen çıktı. Tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı
Alüminyum yüklü tırdan 23 kaçak göçmen çıktı
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