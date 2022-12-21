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Amasya Taşova'da parke fabrikasında yangın

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Giriş: 21.12.2022 16:35
Son dakika haberi... Amasya'nın Taşova ilçesinde bir parke fabrikasında yangın çıktı. Yangına merkez ve ilçe belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.
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