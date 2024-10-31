31 Ekim 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Amasya Şeker Fabrikası 80 bin ton kristal şeker üretecek
Amasya Şeker Fabrikası'nda bu yıl işlenecek 670 bin ton şeker pancarından 80 bin ton kristal şeker üretilmesi planlanıyor. Fabrikanın en büyük hissedarı olan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin başkanlığını yapan Mustafa Saatcı, "150 bin ton civarında küspe, 32 bin ton melas, 80 bin ton civarında şeker elde edeceğiz" dedi.