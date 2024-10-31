Amasya Şeker Fabrikası 80 bin ton kristal şeker üretecek

Amasya Şeker Fabrikası'nda bu yıl işlenecek 670 bin ton şeker pancarından 80 bin ton kristal şeker üretilmesi planlanıyor. Fabrikanın en büyük hissedarı olan Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin başkanlığını yapan Mustafa Saatcı, "150 bin ton civarında küspe, 32 bin ton melas, 80 bin ton civarında şeker elde edeceğiz" dedi.